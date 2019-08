Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260819-787: Quadfahrerin verunglückt auf Probefahrt

Radevormwald (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag (25. August) in Dahlerau eine 50-Jährige aus Herzogenrath bei einer Probefahrt mit einem Quad zugezogen. Die Frau war gegen 17.25 Uhr mit dem Quad auf der Straße "Neuland" gefahren und hatte beim Durchfahren einer Kurve die Kontrolle über ihr Gefährt verloren. Das Quad kippte um und die 50-Jährige, die weder Schutzkleidung noch einen Helm trug, zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

