Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau-Farbschmierereien und Sachbeschädigungen am Gymnasium

Nienburg (ots)

(BER)Unbekannte Täter waren in der Zeit vom Freitag, 01.03.2019 bis zum Montag, 04.03.2019, 07.00 Uhr auf das Gelände des Gymnasiums in Stolzenau, Zum Ravensberg, gelangt und hatten hier ihr Unwesen getrieben. Im vorderen Bereich des Schulhofes hatten die vermutlich jugendlichen Täter mehrere Kugellampen zerstört. An der Wand der Cafeteria war mit rot-orangener Farbe der Schriftzug "K26INSTA" aufgesprüht worden. Eine Wand der auf dem Gelände befindlichen Sporthalle wurde ebenfalls mit diesem Schriftzug verunstaltet. Vermutlich hatten die Täter zuvor ein Trainingselement vom benachbarten Hindernisparcour der Freiwilligen Feuerwehr Stolzenau entwendet, möglicherweise als Aufstiegshilfe. Hinweise auf die möglichen Täter nimmt die Polizei in Stolzenau unter 05761/92060 entgegen.

