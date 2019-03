Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in den NETTO-Markt Bückeburg/Petzen

Bückeburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag, den 05.03.2019, kam es zu einem Einbruch in den NETTO - Markt in der Petzer Straße in Bückeburg. Gegen 03:20 Uhr erhielt die Polizei Nachricht über einen Einbruch in den vorgenannten Supermarkt. Innerhalb kürzester Zeit waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort, konnten dort allerdings keine Personen mehr feststellen. Unmittelbar darauf wurden die Ermittlungen aufgenommen. Es wurde festgestellt, dass die bislang unbekannten Täter, nach Aufhebeln der Eingangstüren in den Vorraum des geschädigten Supermarktes gelangten. Hier wurde eine Scheibe neben der zweiten Eingangstür eingeschlagen, wodurch die Täter in die Geschäftsräume des Supermarktes vordringen konnten.

Aus dem Supermarkt wurden dort vorgefundene Kosmetikprodukte und eine vielzahl an Zigaretten aus den Auslagen entwendet.

Insbesondere aufgrund der nur kurzen Zeitspanne, die den Tätern zur Verfügung gestanden hat, ist davon auszugehen, dass diese sehr geplant und zielgerichtet gehandelt haben.

Erkenntnisse zu den Tätern konnten bislang nicht gewonnen werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bückeburg unter der Rufnummer 05722 / 9593 0 in Verbindung zu setzen.

