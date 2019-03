Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Einbruchversuch in Sparkassencontainer

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagmorgen, 05.03.2019, gegen 01.15 Uhr, wurde die Polizei durch ein Wachschutzunternehmen informiert, dass an einem Container, der während der Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude aufgestellt worden war, ein Alarm ausgelöst wurde. Die Sparkassenfiliale im Ortsteil Rehburg wird zurzeit grundsaniert weshalb "Auf der Bleiche" Bürocontainer aufgestellt wurden. Selbstverständlich hatte die Sparkasse Nienburg auch diese Behelfslösung alarmgesichert. Bisher unbekannte Täter hatten ein Fenster eines Containers aufgehebelt und im Raum einen Alarm ausgelöst. Außer einigen Beschädigungen, die die Täter an, bzw. im Container anrichteten, wurde kein Diebesgut erbeutet. Die Einbrecher konnten vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte fliehen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Stolzenau unter Tel.: 05761/92060 entgegen.

