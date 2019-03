Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg-Einbruch in Bückeburger Autohaus

Nienburg (ots)

(BER)Bisher unbekannte Täter waren in der Zeit zwischen Samstag, 02.03.2019, ca. 13.00 Uhr und Montagmorgen in die Räume eines Autohauses an der Bückeburger Kreuzbreite eingebrochen. Innerhalb des Gebäudes durchsuchten sie mehrere Räume und fanden einen Tresor. Diesen transportierten sie in einen schwer einsehbaren Bereich des Gebäudes. Hier gelang es den Einbrechern, die Rückseite des Wertgelasses aufzutrennen und einen Teil des Inhaltes zu entwenden. Als Beute fiel ihnen eine verhältnismäßig geringe Summe von Bargeld in die Hände. Im Tresor aufbewahrte Papiere sowie Schlüssel ließen sie zurück. Eine genaue Schadensaufstellung muss der Geschädigte noch erstellen, sie liegt der Polizei zurzeit noch nicht vor. Mögliche Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bückeburg unter 05722/95930 in Verbindung zu setzen.

