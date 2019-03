Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen-85-jähriges Unfallopfer verstirbt 4 Tage später im Krankenhaus

Nienburg (ots)

(BER)Die bei einem Verkehrsunfall Am Bückeberg am 25.02.2019, gegen 21.45 Uhr, schwer verletzte 85-jährige Frau verstarb am Freitag, 01.03.2019 in einem Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang wird von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter untersucht, unter anderem durch ein lichttechnisches Gutachten, welches zeitnaht erstellt wird. Zeugen hatten sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bei der Polizei in Stadthagen gemeldet.

