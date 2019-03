Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorschlaghammer gegen Zigarettenautomaten

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag, 5. März, erhält die Polizei Rinteln gegen 00.05 Uhr einen Hinweis auf Personen, die an der Extertalstraße mit einem Vorschlaghammer gegen einen Zigarettenautomaten schlagen. Zwei Streifen der Rintelner Polizei fahren sofort zum Tatort und das erte eingesetzte Fahrzeug stellt einen Pkw fest, in dem eine Person wartet, während sich noch zwei weitere Personen an dem Automaten an der Hauswand zu schaffen machen. Da das Polizeifahrzeug den Fluchtweg des Fahrzeugs nach hinten abschneidet, fährt der Fahrzeugführer mit Schwung gegen eine Hauswand,wodurch dieser beschädigt wird. Der Fahrzeugführer versucht mit einem Sprung über einen Zaun zu flüchten, aber die verfolgende Beamtin kann ihn stellen. Zwei weitere Personen werden durch den zweiten Beamten gesichert. Einer versucht zu fliehen, kann aber durch eine weitere Polizeistreife gestellt werden. Bei den Tätern handelt es sich um einen 16-jährigen Mindener und zwei Rintelner (16 und 18 Jahre). Die drei Personen werden vorläufig festgenommen und der Dienststelle zugeführt, wo die Erziehungsberechtigten der Minderjährigen informiert werden. Tatwerkzeug wird sichergestellt. Zigaretten können durch die Beschuldigten nicht erlangt werden. Der Automat wird beschädigt.

