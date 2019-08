Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin - Zeugen gesucht! Freitag, 23.08.2019, 20:30 Uhr

Speyer (ots)

Am gestrigen Freitagabend befuhr ein 17-jähriger Speyerer auf einem Kraftrad die Spaldinger Straße in Richtung Ortsausgang. Laut seiner Aussage sei plötzlich ein unbekannter PKW mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Nußbaumweg gekommen und hätte ihm die Vorfahrt genommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden machte er eine Ausweichbewegung nach links und erfasste hierbei eine gerade zu diesem Zeitpunkt den Zebrastreifen querende 17-jährige Speyrerin. Die junge Frau wurde mehrere Meter zur Seite gestoßen und kam sodann auf der Fahrbahn auf. Die Fußgängerin wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und schließlich vom Rettungsdienst in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Sie zog sich nach ersten Erkenntnissen Brüche am Schlüsselbein und der Schulter, sowie eine Fleischwunde am Unterschenkel zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme fanden die eingesetzten Polizeibeamten heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und an dem Kraftrad derartige technische Veränderungen vorgenommen wurden, dass es nun bis auf 120-130 km/h beschleunigen kann. Weiterhin wurde bekannt, dass das an dem Krad angebrachte Versicherungskennzeichen gefälscht ist. Auf den 17-jähringen Mann warten nun mehrere Strafverfahren. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-0

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell