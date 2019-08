Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss Freitag, 23.08.2019, 18:30 Uhr

Speyer (ots)

Am frühen Freitagabend befuhr ein 34-jähriger Mann aus Speyer mit seinem Fahrrad den linken Bürgersteig der Kardinal-Wendel-Straße in Richtung Closweg. In Höhe der Hausnummer 9 übersah er einen sich langsam in den Verkehr tastenden PKW und kollidierte mit dessen vorderen rechten Kotflügel. Er stürzte zu Boden und zog sich hierbei leichte Schürfwunden zu, die aber nicht medizinisch versorgt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten schließlich die Ursache für das Unfallgeschehen: Der Radfahrer wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,21 Promille auf und räumte ein, dass er am Morgen Betäubungsmittel konsumiert hatte. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

