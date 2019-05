Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Tüskenbach/ Werkzeug gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen Montag (20. Mai), 15.30 Uhr und Dienstag, 11 Uhr Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus Am Tüskenbach in Coesfeld verschafft. Gestohlen wurden unter anderem Werkzeugmaschinen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell