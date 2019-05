Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße/ Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Coesfeld (ots)

Ein Coesfelder (54) und eine Leipzigerin (26) sind am Dienstagmorgen (21. Mai) gegen 8.10 Uhr bei einem Unfall auf der Rekener Straße (L581) in Coesfeld schwer verletzt worden. Der Coesfelder wollte mit seinem Wagen nach links in den Weg Stevede abbiegen. Die Leipzigerin fuhr mit ihrem Wagen auf. Die Besatzung eines Rettungstransportwagens brachte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus. Die 26-Jährige wurde in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Autos sind erheblich beschädigt und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell