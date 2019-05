Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Reiningstraße/ Einbrecher bei der DJK Eintracht

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (21. Mai) in Umkleidegebäude der Fußballabteilung der DJK Eintracht Coesfeld an der Reiningstraße eingebrochen. Zunächst wurde eine Tür in der Umzäunung aufgebrochen. So kamen die Täter auf das Gelände. Ins neue Umkleidegebäude stiegen die Unbekannten durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster ein. Ins alte Umkleidegebäude gelangten sie durch eine zuvor aufgehebelte Tür. Im Gebäude wurden Schränke aufgebrochen. Was gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geblärt. Tatzeit: zwischen Montag, 21.30 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr. Zeugen, die etwas beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

