POL-GS: Pressemitteilung vom 09.05.2019

Diebstahl eines E-Bikes

Am 08.05.2019, in der Zeit von 16:30 - 16:40 Uhr, hielt sich eine 46 jährige Langelsheimerin in einem Kiosk in der Klubgartenstraße in Goslar auf. Zuvor hatte die Frau ihr E-Bike ungesichert vor dem Kiosk abgestellt. Als sie zurückkehrte, stellte die nunmehr Geschädigte mit, dass das E-Bike entwendet worden war. Das E-Bike wird wie folgt beschrieben: Marke F 0774, Typ S Duro 5.0 Hardseven, Farbe blau mit schwarzen Schuztblechen, Aufkleber (Smiley)auf dem vorderen Federbein. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu dem dienstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05321-3390 zu melden.

Mehrere PKW beschädigt

Am 08.05.2019, gegen 16:30 Uhr, betraten mindestens zwei Jugendliche das Gelände einer im Goslarer Orteil Jerstedt ansässigen Firma. Auf dem Gelände schlugen die beiden Täter mit einem Baseballschläger die Windschutzscheiben mehrerer PKW ein. Des Weiteren beschädigten sie die Außenspiegel. Der Geschädigte bemerkte die Tat und konnte einen 14jährigen Goslarer stellen. Mindestens ein weiterer Täter konnte flüchten. Die Ermittlungen zu dieser Person konnten noch nicht abgeschlossen werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

