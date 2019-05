Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Autotransporter auf dem Parkplatz Kellerhalsteich

Das PK Oberharz erreichten mehrere Hinweise auf einen an der B 241 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Kreuzeck seit mehreren Tagen abgestellten beladenen Autotransporter. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Fahrer krankheitsbedingt die Fahrt nicht fortsetzen konnte und der Transporter dort abgestellt wurde. Es wurde die Transportfirma erreicht, die die zeitnahe Entfernung des Fahrzeugs zusicherte.

versuchter Rollerdiebstahl

Vermutlich in der Nacht zu Dienstag, d. 07.05.2019, wurde versucht, in Clausthal auf dem Parkplatz Windmühlenstraße einen Motorroller der Marke Yamaha zu entwenden. Der Täter überwand die Lenkradsperre und baute die Front des Rollers ab. Er schob danach den Roller vom Standort in Richtung Windmühlenstraße und ließ ihn dann dort stehen. Der Schaden am Roller wird auf ca. 300 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Clausthal-Zellerfeld, Tel.. 05323 / 94110-0.

aufgefundener entwendeter Motorroller

Der am 05.05.2019, in Clausthal, Zehntnerstraße, entwendete scharze Motorroller der Marke Peugeot wurde am 07.05.2019, gg. 20.00 Uhr, aufgefunden. Ein Hinweisgeber hatte den Motorroller am Damm des Eulenspiegler Teiches im Wasser versenkt festgestellt und die Polizei informiert. Für die Bergung des Rollers wurde Unterstützung durch die Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld angefordert.

/Krz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell