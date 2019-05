Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 09.05.2019

Goslar (ots)

Unfallflucht in Wolfshagen, Zeugen gesucht

Am Mi.,08.05.2019, in der Zeit von 07.00 bis 17.00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen Grundstückszaunpfosten in Wolfshagen, Am Borbergsbach. Durch den Anstoß wurden der Pfosten und Pflastersteine gelockert, ein Zaunelement wurde herausgerissen. Der Fz-Führer entfernte sich anschl. unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-97870 entgegen.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

