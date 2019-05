Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 09.05.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall Am Mi., 13.30 Uhr, befuhr eine Frau aus Badenhausen mit ihrem PKW die Bismarckstr. In Seesen in Rtg. Baderstraße. Kurz vor der Einmündung Harzstr. kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Pfosten samt installiertem Verkehrszeichen. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 5.000EUR. Da der PKW nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden(sch).

Diebstahl eines Fahrrades Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Di., 18.00 Uhr bis Mi., 12.00 Uhr, ein auf dem Dorfplatz in Bornhausen verschlossen abgestelltes Mountainbike der Marke Bulls. Das Rad hat eine schwarze Rahmenfarbe, die Felgen weisen ein pinkfarbenes Muster auf. Geschädigt ist eine Bornhäuserin. Der Wert des Rades wird auf 400EUR geschätzt(sch).

Diebstahl eines Schlüssels In der Zeit vom 29.04.19, 12.00 Uhr bis 06.05.19,12.00 Uhr, brachen Unbekannte in einem ehemaligen Firmengebäude auf der Bismarckstr./An der Landesbahn einen im Treppenhaus installierten Schlüsselkaste auf und entwendeten hieraus einen Schlüssel (ca. 20EUR), mit dem eine Tür vom Treppenhaus zum Dach geöffnet werden kann(sch).

