Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Buesweg/ Einbruch in Kindergarten

Coesfeld (ots)

Einbruch in den DRK Kindergarten am Buesweg in Coesfeld. Die Täter hatten zunächst ein Tor zum eingezäunten Kindergartengelände und dann ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. In einem Büro wurde ein Schrank aufgebrochen. Auch die Tür zu einem Abstellraum hebelten die Unbekannten auf. Die Täter brachen einen Tresor aus der Verankerung und flüchteten. Der geöffnete Tresor wurde in Nähe des Kindergartens gefunden. Die Beute der Einbrecher: Bargeld. Tatzeit: zwischen Montagabend (20. Mai, 19.30 Uhr) und Dienstagmorgen (7.25 Uhr). Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: 02541/140

