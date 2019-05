Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Berauscht am Steuer

Coesfeld (ots)

Bekifft war ein 21-jähriger Mann aus Gescher am späten Montagabend (20. Mai) mit seinem Auto in Coesfeld unterwegs. Polizisten hielten ihn um 23.10 Uhr auf der Dülmener Straße an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Tetrahydrocannabinol. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. Den 21-Jährigen erwartet jetzt ein Verfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell