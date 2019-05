Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße/ Einbruchsversuch in Bäckerei

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Einbruchsversuchs in eine Bäckerei an der Dorfstraße in Ottmarsbocholt, sich zu melden. Der oder die Täter hatten im Zeitraum zwischen Montag (20. Mai), 18 Uhr und Dienstagfrüh, 4.45 Uhr versucht, eine Seiteneingangstür aufzuhebeln. Dies gelang den Einbrechern nicht. Zeugenhinweise: 02591/7930

