Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Bolland

Sieben Autos mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Sieben Anzeigen wegen Sachbeschädigungen an Autos liegen der Polizei aus der Nacht auf Sonntag aus dem Wohngebiet Bolland vor. Im Zeitraum von 02.00 bis 09.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter an den Autos Scheibenwischer, Antennen und Spiegel. Hinweise zu den möglichen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell