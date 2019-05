Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Oeings Kamp

Diebstahl aus Rohbauten - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In mindestens zwei Fällen stahlen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende Kabel und Werkzeuge aus Baustellen im Neubaugebiet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

