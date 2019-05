Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Krummer Timpen

Einbrecher scheitern an Balkontür - Zeugen gesucht

Das Aufhebeln einer Balkontür misslang bislang unbekannten Einbrechern in Seppenrade. In der Zeit von Samstag, 01.30 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, kletterten die Täter auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung. Hier versuchten sie die Balkontür aufzuhebeln, so dass eine Scheibe zu Bruch ging. Es gelang den Tätern nicht in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

