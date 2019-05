Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Pfauengasse

Versuchter Einbruch in Praxisräume

Coesfeld (ots)

Durch eine Manipulation an einem elektronischen Türschloss versuchten unbekannte Täter in Praxisräume einzubrechen. Am Montag gegen 07.45 Uhr stellten die Geschädigten die Manipulation fest. Der Zeitraum liegt zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und der Feststellzeit. In die Räumlichkeiten gelangten die Täter nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

