Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, hier: Polizei Varel

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer Mit einem Sturz endete am Freitag gegen 12.30 Uhr die Fahrschulprüfung eines 75-Jährigen aus Varel. Dieser bog nach Verlassen der AS Varel/Obenstrohe mit einem Krad nach links auf die Wiefelsteder Straße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über das Krad, prallte gegen die Seitenschutzplanke und stürzte selber über die Planke. Der 75-Jährige wurde zur stationären Behandlung in das St.-Johannes-Hospital verbracht. Gemeinsame Kontrolle Zoll und Polizei In der Nacht von Freitag auf Samstag fand im Rahmen einer Veranstaltung in der Discothek Twister in Sande eine gemeinsame Kontrolle des Zolls und der Polizei statt. An dieser Kontrolle nahmen von der PI Wilhelmshaven Mitglieder der Drogenkontrollgruppe sowie weitere Kollegen der Dienststellen Varel, Jever und Wilhelmshaven teil. Im Rahmen der Kontrollen wurden zwei Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Hier wurde ein 18-Jähriger aus Basdahl und eine 26-Jährige aus Großefehn als Betroffene festgestellt. Weiterhin wurden 14 Verfahren wegen Besitzes unterschiedlicher Menge von Betäubungsmitteln eingeleitet. Hierbei wurde besonders die gute Zusammenarbeit zwischen der Kontrolleinheit des Hauptzollamtes Oldenburg/ Wilhelmshaven und der Polizei betont. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagnachmittag fiel einer Streife in Zetel ein Kleinkraftrad auf, welches ohne Versicherungskennzeichen geführt wurde. Der Fahrzeugführer entzog sich zunächst mit hoher Geschwindigkeit einer Kontrolle, konnte aber kurze Zeit später in der Nähe seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Es handelte sich um einen 18-Jährigen der Bauartveränderungen an seinem Kkr vorgenommen hatte und deshalb eine erheblich höhere Geschwindigkeit fahren konnte. Die dafür erforderliche Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Verkehrsunfall in Varel Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelec-Fahrer kam es am Samstagabend gegen 18.40 Uhr auf dem Nördlichen Anwachsweg in Varel. Ein 51-Jähriger aus Varel wich dort laufenden Schafen aus und stürzte. Er musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden.

