POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, hier: Polizei Wilhelmshaven

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, fuhr ein 33 Jahre alter Autofahrer auf einen vor dem Bahnübergang der Werftstraße wartenden Pkw auf. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde Alkoholbeeinflussung beim Verursacher festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,89 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Verkehrsunfallflucht Zu einem Verkehrsunfall mit anschl. unerlaubten Entfernens auf dem Parkplatz des Marktkaufs wurde die Polizei am Samstagmorgen gerufen. Gegen 11:30 Uhr fuhren zeitgleich zwei schräg gegenüber geparkte Pkw jeweils rückwärts aus ihren Parklücken heraus. Eine der Autofahrerinnen erkannte dieses und hielt ihren Pkw an. Die andere Autofahrerin, 87 Jahre alt, fuhr aber weiter und prallte gegen den stehenden Pkw. Sie fuhr daraufhin wieder vorwärts und stieß nun gegen den neben ihr in der Parklücke geparkten Pkw. Ohne sich um die verursachten Schäden zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort und fuhr unbeirrt nach Hause. Dort konnte sie von der Polizei angetroffen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3500,- Euro beziffert. Sachbeschädigungen an Pkw, Zeugen gesucht In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Emil-Buscher-Straße alle vier Reifen eines dort abgestellten Pkw beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand wurde in allen Reifen gestochen. Am Freitagabend zwischen 18:00 und 23:30 Uhr wurde die Heckscheibe eines Transporters eingeschlagen. Dieser stand in der Friedenstraße, Höhe Haus Nr. 107, geparkt. Hinweise sind bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter Tel. 9420 zu richten.

