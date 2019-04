Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand einer Fritteuse in einem Imbiss in Varel - Feuerwehr griff schnell ein

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Freitagmorgen, 05.04.2019, kam es in der Straße Zum Jadebusen gegen 10.50 Uhr zu einem Brand einer Fritteuse. Aus bisher nicht bekannter Ursache geriet das in der Fritteuse befindliche Fett in Brand. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung dem Krankenhaus zugeführt. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Brandes.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell