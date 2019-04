Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presseaufruf für Wilhelmshaven vom 05.04.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall

Am Freitagmittag, gegen 13.15 Uhr, befuhr ein weißer Transporter (Daimler Sprinter) die Emder Straße in Richtung Ostfriesenstraße. An der Ostfriesenstraße hielt er nach eigenen Angaben und die dahinter fahrende Unfallbeteiligte fuhr angeblich mit ihrem Pkw, VW Golf, auf seinen Sprinter auf. Die Golffahrerin äußerte allerdings einen ganz anderen Unfallhergang: Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung Ostfriesenstraße und nachdem der Sprinter angehalten hatte, setzte dieser sein Fahrzeug zurück, da er einen Radfahrer, der in Richtung Innenstadt fuhr, durchlassen musste.

Zeugen, insbesondere der Radfahrer, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

