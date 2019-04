Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, hier: Polizei Jever

Wilhelmshaven (ots)

Sande Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, befährt eine 34-jährige Motorradfahrerin die Kreisstraße 294, in Rtg. Kanalbrücke. Kurz vor der Brücke muss sie verkehrsbedingt bremsen. Hierbei verliert sie die Kontrolle über das Motorrad und stürzt. Dabei verletzt sie sich und muss dem Krankenhaus zugeführt werden. Jever Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin Am Samstag, gg. 14:50 Uhr, beabsichtigt ein 61-jähriger Pkw-Fahrer von einem Tankstellengelände in der Wangerländischen Straße in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersieht er eine auf dem Geh -und Radweg kreuzende 79-jährige Radfahrerin, die sich durch den anschließenden Sturz leicht verletzte. Schortens Trunkenheit im Verkehr; Fahrradfahrer Am Samstag, gg. 19.00 Uhr, meldeten Zeuge einen stark angetrunkenen Fahrradfahrer in Schortens, in der Bahnhofstraße. Dieser sei bereits mehrfach gestürzt, habe aber immer wieder versucht aufzusteigen. Eine eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung ermittelt den amtsbekannten 37-Jährigen in der Nähe der Jeverschen Straße. Ein später durchgeführter Alco-Test ergibt eine AAK von 1,74 Promille. Eine Blutprobe wird angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Schortens Trunkenheit im Verkehr; Fahrradfahrer Am Samstag, gg. 11:20 Uhr, befuhr ein amtsbekannter 45-jähriger Fahrradfahrer telefonierend die Menkestraße in Schortens. Eine Funkstreife hielt den Radfahrer an und stellte zu dem erheblichen Alkoholeinfluss fest. Eine AAK ergab 1,99 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Schortens Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, zwischen 00:30 Uhr - 01:00 Uhr, fällt einem Zeugen, der mit seinem Pkw zwischen Reepsholt und Schortens unterwegs ist, die unsichere Fahrweise (Schlangenlinien) des vor ihm Fahrenden auf. Der Zeuge informiert die Polizei und verbleibt hinter dem Fahrzeug. In der Schooster Straße wird der 33-jährige Pkw-Fahrer festgestellt. Ein Alco-Test ergibt eine AAK von 1,99 Promille. Eine Blutprobe wird angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Jever Diebstahl von 2 amtlichen Kennzeichen Von einem in der Ludwig-Meinardus-Straße abgestellten Opel Corsa wurden am Freitagabend, in der Zeit von 20:50 Uhr - 21:55 Uhr beide Kennzeichen abgebaut und entwendet. Zeugen, die in dem Zeitraum an der o.a. Örtlichkeit eine verdächtige Person gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

