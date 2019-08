Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: B270 im Fokus der Geschwindigkeitsmessungen

Waldfischbach-Burgalben (ots)

An der B270 im Bereich der Ausfahrt Waldfischbach-Süd wurde am Mittwoch, 21.8. in der Nachmittagszeit erneut die Einhaltung der dort vorgeschriebenen 70 km/h überwacht. Das Ergebnis von 133 Verwarnungen und 5 Bußgeldanzeigen binnen 4 Stunden Messung wegen überhöhter Geschwindigkeit, in der Spitze mit 100 km/h, zeigt die Notwendigkeit der Fortsetzung der Verkehrsüberwachung an der B270, um an der dortigen Einfahrt die Unfallgefahr weiterhin zu senken.

