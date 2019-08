Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Verletztem zwischen Pkw und Roller

Pirmasens (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14:13 Uhr kam es an der Kreuzung Winzler Straße, Ecke Amalienstraße/ Wittelsbachstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-Jähriger Roller- Fahrer leicht am linken Arm verletzt wurde. Vor dem Ereignis befuhr der 91-Jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw die Wittelsbachstraße in Richtung Winzler Straße und bog an der Kreuzung nach links in die Winzler Straße ab. Beim Abbiegevorgang übersah der 91-Jährige den 34-Jährigen Roller- Fahrer, welcher die Kreuzung, von der Amalienstraße geradeaus über die Winzler Straße in die Wittelsbachstraße, befahren wollte. Der 34-Jährige erkannte das Fehlverhalten und konnte durch ein Bremsmanöver einen Zusammenstoß vermeiden, verlor jedoch durch die Bremsung das Gleichgewicht und stürzte. Von dem Sturz bekam der 91-Jährige nichts mit und entfernte sich von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden. Im vorliegenden Fall wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung gegen den 91-Jährigen eingeleitet.

