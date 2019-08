Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch

Zweibrücken-Mörsbach (ots)

Am 20.08.2019 kurz nach 02:00 Uhr hörte das Personal des DRK-Gästehauses in Zweibrücken-Mörsbach (Straße 'In der Gasse') ein lautes Poltern, das man sich zunächst nicht erklären konnte. Eine sofortige Nachschau in den Patientenzimmern erbrachte keine Hinweise auf die Ursache des Geräusches. Bei den Nachforschungen entdeckte man jedoch durch ein Fenster zwei Personen im Freien, die in auffälliger Weise um das Gebäude schlichen. Daraufhin verständigte das Personal gegen 02:30 Uhr die Polizei. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass eine Terrassentür des Gebäudes aufgehebelt worden war. Sofort wurde der gesamte Gebäudekomplex nach den Tätern durchsucht. Diese hatten das Objekt jedoch bereits verlassen. Bei der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass die beiden Einbrecher in zwei Büroräumen Schränke und Regale durchwühlt und eine Metallkassette mit einem niedrigen bis mittleren dreistelligen Bargeldbetrag entwendet hatten. In beide Räume waren sie von außen eingedrungen - einmal durch Aufhebeln der Terrassentür und einmal durch Aufhebeln eines Fensters.

Die Einbrecher werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Khakifarbenes Oberteil, dunkle Hose, schlanke Statur, groß gewachsen Täter 2: Trug dunkle Kleidung; keine weitere Beschreibung möglich

Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de), denen die beiden Personen zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr in Objektnähe aufgefallen sind.

