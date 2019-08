Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährlicher Körperverletzung

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Dienstag gegen 00:30 Uhr waren ein 25-Jähriger und ein 17-Jähriger zusammen im der Bahnhofstraße unterwegs, als Beide von zwei, ihnen unbekannten männlichen Personen nach dem Weg zu einem Schnellrestaurant in der Turnstraße gefragt wurden. Daraufhin entschlossen sich der 25-Jährige und der 17-Jährige mit den beiden Unbekannten zum Schnellrestaurant zu laufen. Plötzlich und unerwartet wurden die beiden Unbekannten verbal aggressiv, wobei einer der Beiden dem 25-Jährigen eine Bierflasche an den Kopf schlug. Der andere Unbekannte schlug dem 25-Jährigen mit einem Schlagstock ans rechte Bein. Durch die Schläge erlitt der 25-Jährige eine leichte Beule an der Stirn und Schmerzen am rechten Unterschenkel. Der 17-Jährige rannte bei Erkennen des Angriffes auf den 25-Jährigen in Richtung Bahnhofstraße davon. Auf der Flucht kam der 17-jährige hinter einem Gebäude eines Kreditinstituts in der Bahnhofstraße, ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Beide Geschädigten wurden im Krankenhaus medizinisch versorgt, mussten aber nicht stationär aufgenommen werden. Die beiden Opfer können einen der Unbekannten wie folgt beschreiben: ca. 180 cm Körpergröße, trug eine Glatze sowie eine Schwarze Blouson-Jacke. Bezüglich des zweiten Täters liegt keine Personenbeschreibung vor. Im vorliegenden Fall wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil des 25- Jährigen eingeleitet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Körperverletzungsdelikt Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell