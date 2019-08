Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Käshofen (ots)

Am 19.08.2019 gegen 16:30 Uhr nahm eine 52-jährige Pkw-Fahrerin einer 18-jährigen Fahrzeugführerin in Käshofen die Vorfahrt, als die jüngere mit ihrem Smart die Höhenstraße in Richtung Zweibrücken-Mörsbach befuhr und dabei von der 52-Jährigen übersehen wurde, die von der untergeordneten Hauptstraße nach links in die Höhenstraße einbiegen wollte. Beim Zusammenprall der Fahrzeuge verletzten sich beide Fahrzeugführerinnen leicht. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000 EUR.

