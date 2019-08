Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbrecher flüchten

Vreden (ots)

Die Flucht ergriffen haben Einbrecher am Mittwoch in Vreden: Eine Zeugin hatte die Täter offensichtlich gestört, als diese gerade die Terrassentür eines Wohnhauses an der Straße Kämpenbree aufgehebelt hatten. Die drei Männer flüchteten mit einem Auto, in dem offensichtlich ein weiterer Unbekannter auf sie gewartet hatte. Bei dem Wagen handelte es sich um einen silberfarbenen Peugeot. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell