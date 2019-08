Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Pedelec entwendet

Velen (ots)

Ein Pedelec im Wert von circa 2.000 Euro haben Unbekannte am Mittwoch in Velen gestohlen. Das Zweirad hatte ab 17.30 Uhr verschlossen am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr an der Coesfelder Straße gestanden. Der Diebstahl des blau und schwarz lackierten Rads der Marke Falter muss sich im Zeitraum bis 19.00 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02561) 9260.

