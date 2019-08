Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Berauscht am Steuer

Velen (ots)

Mit seinem Auto nicht mehr weiterfahren durfte in der Nacht zum Donnerstag aus gutem Grund ein 18-Jähriger in Velen: Der junge Fahrer hatte Cannabis konsumiert. Herausgestellt hatte sich das, als Polizeibeamte ihn kontrollierten: Ein Drogenvortest schlug positiv an auf THC. Die Beamten fertigten eine Anzeige; ein Arzt entnahm dem jungen Fahrer eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

