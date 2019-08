Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Diebe stehlen Bargeld aus Milchtankstelle

Vreden (ots)

Unbekannte haben in Vreden einen weiteren Milchautomaten aufgebrochen. Die Täter hatten sich dabei an einem Gerät zu schaffen gemacht, das auf einem Bauernhof in Köckelwick gehört. Sie erbeuteten eine geringe Summe Bargeld. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich wie berichtet in der Nacht zu Mittwoch im Vredener Ortsteil abgespielt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

