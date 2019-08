Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geparktes Auto angefahren

Ahaus (ots)

Unerlaubt vom Unfallort entfernt hat sich ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in Ahaus: Der Verursacher beschädigte einen schwarzen VW Scirocco, der an der Böcklerstraße gestanden hatte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

