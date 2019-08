Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Tödlicher Verkehrsunfall in Ramsdorf

Velen-Ramsdorf (ots)

Am heutigen Tag, um 17.20 Uhr, kam es in Velen-Ramsdorf auf der Weseker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem Krankentransportwagen zusammenstieß. Dabei wurde der Pkw-Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und schwerst verletzt. Ein im anderen Fahrzeug transportierter Rollstuhlfahrer wurde tödlich verletzt. Der Unfallort ist weiträumig abgesperrt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und ist zur Unfallstelle unterwegs.

