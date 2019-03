Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Bad Münder - silberner Pkw fährt auf Linienbus auf und flüchtet (Zeugenaufruf!)

Bad Münder (ots)

Heute Vormittag gegen 10:20 Uhr kam es an der Einmündung Angerstraße / Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Bus der Linie 18 mit 7 Fahrgästen die Bahnhofstraße in Richtung Angerstraße. Auf der Angerstraße hinter der Linkskurve (abknickende Vorfahrtstraße) musste der Bus an einem Baustellenfahrzeug stoppen und warten. Während der Wartezeit fuhr ein von hinten herannahender Kleinwagen auf das Heck des Linienbusses auf. Sowohl der Busfahrer (62) als auch der Fahrer des silbernen Kleinwagens stiegen aus und betrachteten die Schäden an den Fahrzeugen. Der Fahrer des Pkw stieg jedoch wortlos wieder in sein Fahrzeug, fuhr am Bus vorbei und flüchtete in Richtung Rahlmühler Straße / Wermuthstraße.

Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

Der aufnehmenden Streifenwagenbesatzung wurde vor Ort zusätzlich mitgeteilt, dass es nach dem Auffahrunfall noch unter nicht bekannten Umständen zu einer leichten Kollision zwischen dem Bus und einem Pkw Mercedes-Benz, der sich im Gegenverkehr befand, gekommen sein soll.

Zum flüchtigen Fahrzeug sind folgende Daten bekannt: Pkw/Kleinwagen (eventuell VW Polo, Seat, Farbe silbern, Kennzeichen-Fragment: HM-W ???, frischer Frontschaden.

Der Fahrer dieses Wagens soll ca. 50 Jahre alt und ca. 175 cm groß gewesen sein. Er war schlank und trug dunkle Kleidung, möglicherweise eine Lederjacke. Er hatte schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug werden von der Polizei Bad Münder unter der Tel.-Nr. 05042/9331-0 entgegengenommen. Zeugen zum Unfallgeschehen werden ebenfalls gebeten, sich unter dieser Nummer mit dem Polizeikommissariat in Verbindung zu setzen.

Jens Petersen

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Bad Münder

Telefon: 05042/9331-171

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

