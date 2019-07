Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Auto ausgeschlachtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Zeit von Sonntag auf Montag (21./22. Juli 2019) haben unbekannte Täter einen VW Transporter auf der Neustraße ausgeschlachtet.

Zwischen 18 und 0:15 Uhr kletterten die Täter über den Stacheldrahtzaun des Hofes, auf dem sich das Fahrzeug befand. Dort demontierten sie die Stoßstange, den Kühlergrill, die Motorhaube, den linken Außenspiegel sowie die Mittelkonsole.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (618)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell