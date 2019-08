Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Dahn-Reichenbach (ots)

In der Nacht von Samstag 17.08.2019 auf Sonntag 18.08.2019 kam es auf der B 427 zwischen Dahn-Reichenbach und Busenberg zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam ein unbekannter Fahrer in einer längeren Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort aufgestellten Richtungstafel. Der hierdurch entstandene Fremdschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Hinweise auf den unbekannten Fahrer nimmt die Polizei in Dahn entgegen. Tel.: 06391/9160, Email pidahn@polizei.rlp.de

