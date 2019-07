Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Fahrradfahrer beschädigte am Samstag, 20. Juli einen geparkten KIA an der Fasanenstraße. Gegen 3.50 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie der Fahrradfahrer gegen den Außenspiegel des Autos fuhr und anschließend in Richtung Ludwig-Teleky-Straße flüchtete. Der Flüchtige ist zirka 17 Jahre alt, hat blonde, kurze Haare und eine schlanke Statur. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell