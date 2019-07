Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei verletzte Radfahrer bei Zusammenstoß auf der Strecke des Sattelfestes

Hamm - Uentrop (ots)

Am Sonntag, 21. Juli 2019 gegen 14.45 Uhr kam es während der Veranstaltung "Sattelfest" auf der für den Straßenverkehr gesperrten Fahrradstrecke in Höhe der Straße Im Nachtigallental zu einem Zusammenstoß zweier Teilnehmer. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Radfahrer leicht verletzt. Zur genannten Zeit beabsichtigte eine 56-jährige Radfahrerin aus Lippetal mit ihrem E-Bike einen anderen Radfahrer zu überholen. Während des Überholvorgangs kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Radfahrer aus Hamm. Beide Fahrradfahrer kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Die 56-Jährige wurde mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An beiden Fahrrädern entstand ein Gesamtschaden von 350 Euro. (ab)

