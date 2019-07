Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch an der Adenauerallee

Hamm - Mitte (ots)

Am Samstag, 20. Juli 2019 gegen 16.20 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Adenauerallee ein. Dazu schlugen sie mit einem Stein die Terassentür ein, verschafften sich so Zugang zur Wohnung und stahlen dieverse Gegenstände. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell