Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Heessen (ots)

Am Samstag, 20. Juli 2019 kam eine 48-jährige Kradfahrerin gegen 15 Uhr auf der Heessener Straße in Höhe des Kreisverkehrs zum Afyonring zu Fall und verletzte sich leicht. Die 48-jährige aus Bielefeld durchfuhr den Kreisverkehr Heessener Straße / Afyonring und stürzte kurz nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf 500 Euro beziffert. (ab)

