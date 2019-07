Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Raub auf einem Wirtschaftsweg an der Heuermannstraße - Zeugen gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Zu einem versuchten Raub ist es am Samstag, 20. Juli, gegen 22.10 Uhr, auf einem Wirtschaftsweg an der Heuermannstraße, gekommen. Der Tatverdächtige versuchte, die Handtasche einer 69-Jährigen aus ihrem Fahrradkorb zu entreißen. Die 69-Jährige stürzte durch die Rangelei zu Boden, blieb aber unverletzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Der Tatverdächtige ist circa 175 cm groß und schlank und war mit einem bunten T-shirt bekleidet. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(mw)

