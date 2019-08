Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brennender Transporter

Bild-Infos

Download

Bechhofen (ots)

Am 20.08.2019 gegen 01:05 Uhr kam es in der Eichelscheider Straße zum Brand eines Transporters, der durch das Feuer komplett zerstört wurde. Das Fahrzeug war zwei Tage vorher aufgrund eines Motorschadens vom Halter an seine Wohnadresse abgeschleppt worden. Ob die vom Besitzer vor dem Brand festgestellten Marderspuren im Motorraum für die Brandentstehung ursächlich waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell