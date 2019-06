Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeieinsatz in der Justizvollzugsanstalt Lübeck, 2. Folgemeldung

Lübeck (ots)

Der Polizeieinsatz aufgrund einer Geisellage in der Justizvollzugsanstalt Lübeck dauert an. Die Polizei steht in Verbindung mit dem Täter. Hinweis für Anwohner und Verkehrsteilnehmer: Rund um die JVA Lübeck ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

