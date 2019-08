Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in der Gartenstraße in Dahn.

Dahn, Gartenstraße (ots)

Am 20.08.2019 im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr - 18:30 Uhr wurde ein in Dahn in der Gartenstraße geparkter Personenkraftwagen durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Am geparkten Personenkraftwagen entstand an der gesamten rechten Fahrzeugseite ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Die Polizei Dahn bittet um Zeugenhinweise (06391 - 9160).

